23-річний чоловік помер через сім років після різанини: подробиці інциденту

У Великій Британії помер чоловік, якого підрізали ножем сім років тому.

Трістан Голмс отримав поранення на парковці готелю в Аллентоні 2015 року. Тоді футболісту було 15 років.

Про це пише ladbible.com.

Кривдники пошкодили печінку юнака і йому зробили трансплантацію органа.

Втім, за п'ять років його організм відхилив донорську печінку. Тоді Трістан пережив ще дві операції, щоб замінити орган. На жаль, ці трансплантації теж були невдалі.

Голмс помер 26 червня 2022-го у віці 23 років.

Попри те, що розслідування було розпочато і багатьох фігурантів заарештували, жодних звинувачень не було висунуто.

Інцидент вдалося зафіксувати системі відеоспостереження, але якість відео недостатня, щоб опізнати людину, яка вчинила різанину.

Розслідування вбивства розпочато. Грег Макгілл, який очолює розслідування, сказав: "Трістана було вбито ще 2015 року - лише завдяки роботі медичних команд він прожив так довго".

Нагадаємо, у Сіднеї, що в Австралії, 70-річний чоловік випадково вбив свою дружину. Він переїхав її на церковній автостоянці.

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