23-летний мужчина умер через семь лет после резни: подробности инцидента

В Великобритании скончался мужчина, которого подрезали ножом семь лет назад.

Тристан Холмс получил ранение на парковке отеля в Аллентоне в 2015 году. Тогда футболисту было 15 лет.

Об этом пишет ladbible.com.

Обидчики повредили печень юноши и ему сделали трансплантацию органа.

Впрочем, через пять лет его организм отклонил донорскую печень. Тогда Тристан пережил еще две операции, чтобы заменить орган. К сожалению, эти трансплантации тоже были неудачными.

Холмс умер 26 июня в 2022 году в возрасте 23 лет.

Несмотря на то, что расследование было начато и многих фигурантов арестовали, никаких обвинений не было предъявлено.

Инцидент удалось зафиксировать системе видеонаблюдения, но качество видео недостаточно хорошее, чтобы опознать человека, совершившего резню.

Расследование убийства начато. Возглавляющий расследование Грег Макгилл сказал: "Тристан был убит еще в 2015 году — только благодаря работе медицинских команд он прожил так долго".

Напомним, в Сиднее в Австралии 70-летний мужчина случайно убил свою жену. Он переехал ее на церковной автостоянке.

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