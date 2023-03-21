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З Наді Дорофєєвої просто під час концерту сповз декоративний топ

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
6382
Час на прочитання
1 хв
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З Наді Дорофєєвої просто під час концерту сповз декоративний топ

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

З артисткою трапився курйозний інцидент.

Українська співачка Надя Дорофєєва нині перебуває у концертному турі, де тішить прихильників своїм співом.

На сцені знаменитість виступає у доволі стриманому вбранні – джинсах, чорній кофтинці, поверх якої красується декоративний топ. На концерті виконавиця доволі активно танцює. Тож, декоративний топ не витримав такого навантаження та сповз просто на сцені.

"Ну я думала, коли це вже станеться у турі, розумієте, ця люстра", - пожартувала Надя.

@sannnet З будь-якої ситації виходить королевою #дорофеєва #чернівці ♬ оригінальний звук - Олександра Ланова

Дорофєєву лише потішила ця ситуація. Вона покликала помічників, аби ті взагалі зняли топ. Сама ж Надя продовжувала весь цей час далі співати.

Нагадаємо, деякі виступи свого благодійного туру артистці довелося перенести. Надя трішки занедужала, тому не могла співати. Нині артистка почувається набагато краще та вже знову повернулася на сцену.

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Дата публікації
Перегляди
6382
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