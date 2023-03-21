С Нади Дорофеевой прямо во время концерта сполз декоративный топ

Украинская певица Надя Дорофеева сейчас находится в концертном туре, где радует поклонников своим пением.

На сцене знаменитость выступает в довольно сдержанном наряде – джинсах, черной блузке, поверх которой красуется декоративный топ. На концерте исполнительница активно танцует. Декоративный топ не выдержал такой нагрузки и сполз прямо на сцене.

"Ну я думала, когда это уже произойдет в туре, понимаете, эта люстра", – пошутила Надя.

Дорофееву только порадовала эта ситуация. Она позвала помощников, чтобы те вообще сняли топ. Сама же Надя продолжала все это время дальше петь.

Напомним, некоторые выступления своего благотворительного тура артистке пришлось перенести. Надя немного заболела, поэтому не могла петь. Сейчас артистка чувствует себя гораздо лучше и уже снова вернулась на сцену.

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