Надя Дорофеева испугала фанов, показавшись в больнице под капельницей

Певица Надя Дорофеева отправилась с благотворительными концертами по украинским городам, но некоторые выступления пришлось перенести.

Все потому, что во время выступлений исполнительница заболела. Сначала Надя объявила о переносе концерта, а потом вообще испугала фанов фотографией в больнице. Звезда очутилась под капельницей.

"Тяжело", — подписала фото в сторис в Instagram Дорофеева.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Как оказалось, чтобы поскорее выздороветь врачи прописали певице специальные препараты с витаминами, которые вводят внутривенно. Сейчас Надя должна пройти курс лечения, а уже потом сможет продолжить гастролировать.

Напомним, что один из концертов Нади Дорофеевой недавно посетил особый гость — пес Патрон. Певица и четырехлапая звезда сфотографировались и записали вместе забавное видео.

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