Надя Дорофєєва налякала фанів, показавшись у лікарні під крапельницею

Співачка Надя Дорофєєва вирушила з благодійними концертами по українським містам, але деякі виступи довелося перенести.

Все через те, що під час виступів виконавиця занедужала. Спочатку Надя оголосила про переніс концерту, а потім взагалі налякала фанів світлиною у лікарні. Зірка опинилася під крапельницею.

"Важко", - підписала фото в сторіз в Instagram Дорофєєва.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Як виявилося, щоб швидше одужати лікарі прописали співачці спеціальні препарати з вітамінами, які вводять внутрішньовенно. Тож зараз Надя має пройти курс лікування, а вже потім зможе продовжити гастролювати.

Нагадаємо, що на один з концертів Наді Дорофєєвої нещодавно завітав особливий гість - пес Патрон. Співачка та чотирилапий зірка сфотографувалися та записали разом кумедне відео.

Читайте також: