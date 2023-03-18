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Надя Дорофєєва налякала фанів, показавшись у лікарні під крапельницею

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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964
Час на прочитання
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Надя Дорофєєва налякала фанів, показавшись у лікарні під крапельницею

Надя Дорофєєва / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка навіть скасувала концерт через хворобу.

Співачка Надя Дорофєєва вирушила з благодійними концертами по українським містам, але деякі виступи довелося перенести.

Все через те, що під час виступів виконавиця занедужала. Спочатку Надя оголосила про переніс концерту, а потім взагалі налякала фанів світлиною у лікарні. Зірка опинилася під крапельницею.

"Важко", - підписала фото в сторіз в Instagram Дорофєєва.

© instagram.com/nadyadorofeeva
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Як виявилося, щоб швидше одужати лікарі прописали співачці спеціальні препарати з вітамінами, які вводять внутрішньовенно. Тож зараз Надя має пройти курс лікування, а вже потім зможе продовжити гастролювати.

Нагадаємо, що на один з концертів Наді Дорофєєвої нещодавно завітав особливий гість - пес Патрон. Співачка та чотирилапий зірка сфотографувалися та записали разом кумедне відео.

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Дата публікації
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