Надя Дорофєєва налякала фанів, показавшись у лікарні під крапельницею

Артистка навіть скасувала концерт через хворобу.
Співачка Надя Дорофєєва вирушила з благодійними концертами по українським містам, але деякі виступи довелося перенести.
Все через те, що під час виступів виконавиця занедужала. Спочатку Надя оголосила про переніс концерту, а потім взагалі налякала фанів світлиною у лікарні. Зірка опинилася під крапельницею.
"Важко", - підписала фото в сторіз в Instagram Дорофєєва.
Як виявилося, щоб швидше одужати лікарі прописали співачці спеціальні препарати з вітамінами, які вводять внутрішньовенно. Тож зараз Надя має пройти курс лікування, а вже потім зможе продовжити гастролювати.
Нагадаємо, що на один з концертів Наді Дорофєєвої нещодавно завітав особливий гість - пес Патрон. Співачка та чотирилапий зірка сфотографувалися та записали разом кумедне відео.
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