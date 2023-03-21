Бахмут и Авдеевка: в Генштабе назвали, где продолжаются самые ожесточенные бои

В Генштабе рассказали главные события на фронте за последние сутки.

Российские оккупанты продолжают вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые ожесточенные бои продолжаются за Бахмут и на Авдеевском направлении.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 21 марта.

Преступные удары РФ

За сутки оккупанты нанесли 4 ракетных и 24 авиационных удара, а также совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Существует угроза нанесения врагом ударов по всей территории Украины.

Опасность с севера

На Волынском, Полесском, Сиверском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено.

Кремль продолжает использовать инфраструктуру Беларуси для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

В течение суток россияне совершили обстрелы районов населенных пунктов Хреновка и Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Искрисковщина, Волфино, Павловка и Поповка Сумской области; Басовое, Казачья Лопань, Стрелка, Глубокое, Волчанск и Большой Бурлук на Харьковщине.

Ситуация в отдельных направлениях

На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Масютовка, Новоселовское, Белогоровка, Верхнекаменское. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Красное Первое, Двуречная, Купянск, Крахмальное и Берестовое Харьковской области; Невское и Белогоровка – Луганской области, а также Торское, Спорное и Федоровка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако теряет наступательный потенциал. Противник не прекращает попыток захватить город, утрачивая значительное количество живой силы, вооружения и военной техники.

Наши защитники круглосуточно отбивают многочисленные атаки окупантов в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Григоровка и в северной части Бахмута. Вражеским обстрелам подверглись, в частности, Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Ступочки, Предтечине, Часов Яр, Курдюмовка, Озаряновка и Северное Донецкой области.

На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях россияне совершили наступательные действия в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Красногоровка, Авдеевка, Северное, Первомайское, Марьинка и Победа – успеха не имели. Под вражеские обстрелы попали райы населенных пунктов Ласточкино, Бердичи, Авдеевка, Тоненькое, Георгиевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Угледар Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районам населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности: Новополь Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Красное, Волшебное, Гуляйполе, Малая Токмачка, Новоданиловка и Новоандреевка Запорожской области, а также Антоновка и Херсон.

Ответные удары

В течение суток Авиация Сил обороны нанесла 5 ударов по районам сосредоточения захватчиков, а наши подразделения ракетных войск и артиллерии поразили склад боеприпасов, 2 зенитно-ракетных комплекса, радиолокационную станцию и один другой важный объект противника.

В РФ срочников заставляют подписать контракт

Российское военное командование принимает меры по восполнению потерь живой силы. Так, в одной из воинских частей, которая дислоцируется в Краснодарском крае, проводится активная работа со срочниками по подписанию ими контрактов. Военнослужащим, которые согласны на подписание контрактов, прогнозируют командировку в Украину на август 2023 года.

Ранее в Генштабе назвали необходимость ВСУ в артиллерии.

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