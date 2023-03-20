Режисер Олег Боднарчук різко висловився в бік Олі Полякової: "Все життя паразитувала"

Відомий режисер Олег Боднарчук розкритикував нове інтерв'ю співачки Олі Полякової з журналісткою Раміною Есхакзай.

Своїми негативними думками продюсер вирішив поділитися в Facebook. Боднарчук заявив, що розмова співачки та інтерв'юерки мала вигляд судового засідання, на якому підкупили суддю.

"Вчора вийшло нове інтерв’ю у Раміни, яке "давно всі чекали". Воно теж було "судовим", але як часто буває у нас - суддю підкупили. Героїнею інтерв’ю була Оля Полякова. Інтерв'юер встигла задати біля трьох питань, дві години героїня розповідала те, що хотіла, відповідаючи сама на свої питання. Далі до інтерв’ю підключили продюсера співачки, і це було ух, як цікаво і неординарно. Потім подругу-волонтерку… Одним словом пристрасті дійшли до апофеозу. Оля - енергійна, жива, весела, вона могла говорити три години і ми б її слухали з відкритим ротом ще плюс дві… Раміна одразу зрозуміла своє місце на цьому інтерв’ю і, подумки, покинула знімальний майданчик - заснула. Співачку це цілком влаштувало", - написав Боднарчук.

Оля Полякова / Скріншот з відео

Боднарчук також вирішив ще раз зачепити тему стосунків Полякової зі співакою Тіною Кароль. У інтерв'ю зірка заявила, що давно врегулювала усі конфлікти з колегою та вважає, що зараз ніякою мови не може йти про конкуренцію в шоубізнесі. Режисер у свою чергу дорікнув Олі за те, що вона все життя співала розважальних пісень, а не ліричних, як Тіна.

"Виконавицю, яка все своє життя паразитувала на поганому смаку великої кількості української аудиторії і співала про "шльопки", "плавочки з булавочкою", "нічну жрицю", фактично клоунесу, поставили в один ряд з співачкою, яка хоча б намагається бути цінністною і складною… Уявляєте інтерв’юера, яка б в Америці запитала у Карді Бі, мовляв, зараз точаться думки: ви королева пісні усіх часів, чи Вітні Хьюстон? І уявіть, якби хіп-хоперка почала серйозно розмірковувати над відповіддю над цим питанням…", - образливо висловився режисер.

Нагадаємо, що 8 березня Оля Полякова дала великий благодійний концерт з новою українськомовною програмою "Все буде добре". Після шоу Есхакзай і поспілкувалася з виконавицею, а також з її командою та розповіла про деталі концертів Олі.

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