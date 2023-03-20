Пригожин просить допомоги у Шойгу через наступ ЗСУ в Бахмуті

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин заявив очільнику Міноборони РФ Сергію Шойгу про широкомасштабний наступ ЗСУ в районі Бахмута і попросив про допомогу.

Про це йдеться в його листі Шойгу від 20 березня.

"За наявною інформацією, наприкінці березня - на початку квітня противник планує розпочати широкомасштабний наступ і завдати флангових розсікаючих ударів, з метою відрізати підрозділи ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ", - написав Пригожин.

Він попросив Шойгу вжити всіх необхідних заходів для "запобігання відсікання ПВК "Вагнер" від основних сил ЗС РФ, що призведе до негативних наслідків для СВО".

Пригожин додав, що в закритому додатку до листа містяться деталі "задуму противника" і "пропозиція щодо протидії".

Також ватажок ПВК "Вагенр" похвалився, що нібито його підлеглі контролюють близько 70% Бахмута і "продовжують наступ для його повного звільнення".

Раніше Пригожин закликав військове керівництво РФ зберегти сили через нібито наступ українських військових.

Ватажок "вагенрівців"казав, що хоче до літа завербувати на війну проти України 30 тисяч росіян.

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