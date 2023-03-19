Оля Полякова про конфлікт з Тіною Кароль: "Ну щось я п*зданула"

Українська співачка Оля Полякова розповіла про конкуренцію у шоубізнесі.

Зокрема, артистка прокоментувала, чи є між нею та її колегою, співачкою Тіною Кароль боротьба за звання головної співачки країни. В інтерв'ю Раміні Есхакзай Полякова зазначила, що вони з Тіною не змагаються за титули і що у кожного своя аудиторія:

"Україна така велика країна, це 40 з чимось мільйонів людей і дві співачки – це дуже мало для такого шоубізнесу. Тому, я думаю, нам вистачить тронів. Шоубізнес повинен бути великий. Нам треба одне – щоб в людей були кошти ходити на концерти. А вже з титулами ми якось розберемося. Мені здається, що це така гра трошки… Зараз це взагалі смішно. Якщо в нас і були скандали, то вони такі були трошки висмоктані з пальця і такі, трошечки вигадані", - зазначила Полякова.

Пригадала співачка й конфлікт з Кароль. Нагадаємо, що у лютому 2021 року Полякова назвала Кароль "плакальницею", маючи на увазі сумний репертуар зірки:

"Було у мене з тою ж Тіною, ну щось я п*зданула, якщо чесно. Ну це була така, негарна… не те, щоб не гарна. Я не це мала на увазі, але так зробили. Мене трошки підставили. Коли я неправа, я завжди вибачаюсь. Я вибачилася в той же день, коли вийшов цей сюжет. А потім ми вже помирилися. Ви повинні розуміти, люди. Що всі ці скандали, - вони для розваги, вони штучні. Ніхто не ворогує, ніхто за великим рахунком не конкурує", - сказала Полякова.

Тіна Кароль і Оля Полякова / Фото: пресслужба каналу "1+1"

Артистка додала, що вони з Тіною одна одній – не конкурентки:

"Якщо брати мене і Тіну. Ми дуже різні. В нас різна аудиторія і ті люди, які ходять на Тіну Кароль, вони, мабуть, що половина з них, може прийти на Олю Полякову, а друга не прийде. Так само як і мої. Ми ділимо різні аудиторії. Я думаю, нам всім вистачить місця. Тому такої аж конкуренції, її не існує. А тим більше зараз, коли шоубізнесу нема", - висловила свою думку Полякова.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова прокоментувала, де зараз перебуває її мама та чи залишилося в них майно в Росії. Мама артистки майже 20 років прожила у рф зі своїм коханим-росіянином.

Читайте також: