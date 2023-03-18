Син Софії Ротару повідомив про горе у його сім'ї

Син співачки Софії Ротару, який також є її концертним директором Руслан Євдокименко повідомив про трагедію, яка сталася в його родині.

Як розповів Євдокименко, пішла з життя його теща, мама його дружини Світлани Людмила Бєлоусова. 30 березня їй мало би виповнитися 72 роки.

Про горе в сім'ї Євдокименко розповів у сторіз своєї сторінки в Instagram. Руслан опублікував у фотоблогу чорно-білий кадр, на якому зображена його теща. "Люся, ну як же так… 30.03.1951 – 17.03.2023", - підписав світлину Євдокименко.

Теща Руслана Євдокименка Людмила / Фото: instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Зазначимо, що Руслан Євдокименко – єдиний син Софії Ротару та її покійного чоловіка, Народного артиста України, керівника ансамблю "Червона рута" Анатолія Єдвокименка.

Руслан Євдокименко з родиною / Фото: instagram.com/svetika

Теща Руслана Євдокименка Людмила / Фото: instagram.com/svetika

Зазначимо, що у березні 2022 року онук та син Софії Ротару намагалися втекти з України під час повномасштабного вторгнення до Молдови на човні. Втім тоді їх затримали. Згодом стало відомо, що онуку артистки таки вдалося виїхати і він перебуває у Європі. Де наразі перебуває син зірки – невідомо.

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