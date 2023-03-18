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Сын Софии Ротару сообщил о горе в его семье

Сын Софии Ротару сообщил о горе в его семье

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
1 мин
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Сын Софии Ротару сообщил о горе в его семье

Руслан Евдокименко с женой, детьми и тещей / Фото: instagram.com/svetika

Ушла из жизни теща Руслана Евдокименко.

Сын певицы Софии Ротару, который также является ее концертным директором Руслан Евдокименко, сообщил о трагедии, которая произошла в его семье.

Как рассказал Евдокименко, ушла из жизни его теща, мама его жены Светланы Людмила Белоусова. 30 марта ей должно было исполниться 72 года.

О горе в семье Евдокименко рассказал в сторис своей страницы в Instagram. Руслан опубликовал в фотоблоге черно-белый кадр, на котором изображена его теща. "Люсь, ну как же так… 30.03.1951 – 17.03.2023", — подписал фотографию Евдокименко.

Теща Руслана Евдокименко Людмила / © instagram.com/ruslan_yevdokymenko
Теща Руслана Евдокименко Людмила / Фото: instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Отметим, что Руслан Евдокименко – единственный сын Софии Ротару и ее умершего мужа, Народного артиста Украины, руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Едвокименко.

Руслан Евдокименко с семьей / © instagram.com/svetika
Руслан Евдокименко с семьей / Фото: instagram.com/svetika
Теща Руслана Евдокименко Людмила / © instagram.com/svetika
Теща Руслана Евдокименко Людмила / Фото: instagram.com/svetika

Отметим, что в марте 2022 года внук и сын Софии Ротару пытались сбежать из Украины во время полномасштабного вторжения в Молдову на лодке. Впрочем, тогда их задержали. Впоследствии стало известно, что внуку артистки все же удалось уехать и он находится в Европе. Где сейчас находится сын звезды – неизвестно.

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Дата публикации
Просмотры
10к
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