Жданов объяснил, как ВСУ удается так успешно уничтожать ПВО врага

Эксперт подчеркнул, что у россиян еще очень много систем ПВО, тем не менее, эти запасы тают.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, благодаря чему украинские военные так успешно уничтожают российские системы ПВО.

Об этом он рассказал в своем видеоблоге.

Эксперт отметил, что, несмотря на все потери врага, у него до сих пор очень много зенитно-ракетных комплексов.

"Установок (у врага – ред.) еще очень много. Комплексов С-300 насчитывалось 515 на 2021 год. Из них большая часть – в Украине. Правда, запасы уже сильно тают. Часть комплексов они оттащили на защиту той же Москвы и других крупных городов, на приграничные области. Россия уже добралась до Арктики и мы уже видели здесь Тор-М2 модернизированный арктический вариант. То есть из Арктики уже вытащили дивизионы Тора", – описал ситуацию с российской ПВО Жданов.

Он объяснил, что способствует успешному уничтожению средств ПВО противника.

"К сожалению, их еще очень много. Тем не менее, мы на правильном пути. И это не только противорадиолокационные ракеты HARM так работают. Так работает наша разведка и артиллерия. Часть этих систем ПВО (врага – ред.) уничтожает не только авиация, а примерно 50 на 50 уничтожает артиллерия высокоточными боеприпасами. Я напомню, что Excalibur летит на 70 с лишним километров и с точностью один метр попадает. Поэтому если стрельба Excalibur-ом, то пусковая установка – в дребезги", – рассказал военный эксперт.

Он добавил, что украинская разведка начинает работать чуть ли не в режиме онлайн, ведь бойцам удается поймать вражеские комплексы С-300 или другие системы на позициях или в районе заряживания.

"Только она развернулась – ее сразу засекают и сразу есть туда "прилетает". Так что боремся", – сказал эксперт.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения России Силы обороны Украины уничтожили 265 средств ПВО противника.

В то же время украинская ПВО существенно улучшила показатели своей работы с начала полномасштабной войны. По данным Воздушных сил ВСУ, в начале удавалось сбивать только 20-30% российских ракет. Однако за год войны был изменен подход к сбитию воздушных целей и сейчас результаты гораздо лучше – 70-80%.

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