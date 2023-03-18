Звезда "Один дома" Маколей Калкин во второй раз стал отцом – СМИ

Американский актер, звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин во второй раз стал отцом.

У артиста и его невесты, актрисы Бренды Сонг родился второй сын. О пополнении в звездной семье рассказало издание Us Weekly. По сообщению журнала, Калкин и Сонг стали родителями еще в декабре прошлого года, но радостным известием делиться не спешили.

Кстати, так же Маколей и Бренда долго не рассекречивали рождение своего первенца, сына Дакоты Сонга Калкина, появившегося на свет в апреле 2021 года.

Маколей Калкин и Бренда Сонг / Фото: Getty Images

Но впоследствии пара в коротком сообщении в соцсетях подтвердила, что "не мыслит себя от счастья" в связи с рождением сына.

Отметим, что судьба свела Маколея Калкина и Бренду Сонг на съемках фильма в Таиланде. Встречаться влюбленные начали в 2017 году. В 2021 году у пары родился сын Дакота, которого родители назвали в честь погибшей сестры Калкина.

Маколей Калкин и Бренда Сонг / Фото: instagram.com/brendasong

В начале 2022 года в СМИ начали активно обсуждать, что Маколей Калкин сделал предложение Бренде Сонг. Но, поскольку актеры не очень любят афишировать личную жизнь, поэтому, доподлинно неизвестно, повел ли Калкин избранницу под венец.

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