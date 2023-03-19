Оля Полякова о конфликте с Тиной Кароль: "Ну что-то я п*зданула"

Украинская певица Оля Полякова рассказала о конкуренции в шоу-бизнесе.

В частности, артистка прокомментировала, есть ли между ней и ее коллегой, певицей Тиной Кароль борьба за звание главной певицы страны. В интервью Рамине Эсхакзай Полякова отметила, что они с Тиной не соревнуются за титулы и что у каждого своя аудитория:

"Украина такая большая страна, это 40 с чем-то миллионов людей и две певицы – это очень мало для такого шоу-бизнеса. Поэтому, я думаю, нам хватит тронов. Шоу-бизнес должен быть большой. Нам нужно одно – чтобы у людей были средства ходить на концерты. А уж с титулами мы как-то разберемся. Мне кажется, что это такая игра немножко... Сейчас это вообще смешно. Если у нас и были скандалы, то они такие были немного высосаны из пальца и такие, немножко придуманные", — отметила Полякова.

Вспомнила певица и конфликт с Кароль. Напомним, что в феврале 2021 года Полякова назвала Кароль "плакальщицей", имея в виду печальный репертуар звезды:

"Было у меня с той же Тиной, ну что-то я п*зданула, если честно. Ну это была такая, некрасивая… не то, чтобы не красивая. Я не это имела в виду, но так сделали. Меня немножко подставили. Когда я неправа, я всегда извиняюсь. Я извинилась в тот же день, когда вышел этот сюжет. А потом мы уже помирились. Вы должны понимать, люди. Что все эти скандалы, — они для развлечения, они искусственные. Никто не враждует, никто по большому счету не конкурирует", — сказала Полякова.

Тина Кароль и Оля Полякова / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Артистка добавила, что они с Тиной друг другу – не конкурентки:

"Если брать меня и Тину. Мы очень разные. У нас разная аудитория и те люди, которые ходят на Тину Кароль, они, пожалуй, половина из них, может прийти на Олю Полякову, а другая не придет. Так же как и мои. Мы делим разные аудитории. Я думаю, нам всем хватит места. Поэтому такой конкуренции, ее не существует. А тем более сейчас, когда шоу-бизнеса нет", — выразила свое мнение Полякова.

Напомним, ранее Оля Полякова прокомментировала, где сейчас находится ее мама и осталось ли у них имущество в России. Мама артистки почти 20 лет прожила в России со своим возлюбленным-россиянином.

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