Миллион боеприпасов от ЕС: генерал оценил, сколько на самом деле нужно Украине

На сколько Украине хватит миллиона боеприпасов от Евросоюза и какие реальные потребности у армии – рассказал экс-замначальника Генштаба ВСУ, кандидат военных наук Игорь Романенко.

Это он объяснил в эфире телемарафона "Единые новости".

Романенко отметил, что Украина просила у западных партнеров 250 тыс. боеприпасов в месяц "с перспективой контрнаступательных действий". Напомним, что обещанный Евросоюзом миллион боеприпасов рассчитан на передачу в течение 12 месяцев.

"У нас есть большая необходимость (боеприпасов – ред.) в размере 250-300 тысяч. Если бы была такая возможность, это было бы очень хорошо. Потому что с учетом наличия средств ствольной артиллерии, систем залпового огня, но при наличии потребностей по снарядам, мы бы смогли выравнивать ситуацию с противостоянием артиллерии с врагом, а это очень существенно", — подчеркнул генерал-лейтенант в отставке.

Он добавил, что за год полномасштабной войны у Украины появился опыт относительно того, какой вес в поражении объектов противника имеют разные артиллерийские системы.

Романенко подчеркнул, что украинскому войску необходимо увеличение авиационных возможностей как за счет применения самолетов, так и при ударах по наземным целям.

"Поскольку у нас не так много возможностей авиационных, хотя они есть и мы пытаемся их наращивать, потому что МиГ-29 они могут использовать не только как истребители, а как и наносящие удары самолеты. Принципиально важно оборудование F-16, которое позволяет применять авиационное вооружение, здесь на порядок выше это преимущество. Нам необходимо увеличение авиационных возможностей как по формированию и осуществлению противовоздушных возможностей за счет применения самолетов, так и при нанесении ударов по наземным целям. Причем это важно как в обороне, так и с перспективой на проведение контрнаступательных действий", – объяснил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ.

Напомним, накануне стало известно, что ЕС передаст Украине миллионы боеприпасов в течение следующих 12 месяцев. Страны-члены уже согласовали план совместной закупки этих боеприпасов на 2 млрд евро.

Заметим, что в то же время оккупанты используют на фронте более 20 тыс. снарядов ежедневно. Так что ВСУ нужно больше боеприпасов для эффективного ведения войны, рассказал боец ВСУ Александр Войтко.

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