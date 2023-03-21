Ежедневно россияне используют более 20 тыс. боеприпасов – военный ВСУ

На фронте российские оккупанты используют более 20 тысяч снарядов в день. К слову, еще летом прошлого года это количество превышало 60 тысяч. Украине нужно больше боеприпасов, чтобы эффективно воевать.

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Александр Войтко в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, Вооруженные силы Украины выстреливают гораздо меньше, чем оккупанты.

"Миллион артиллерийских боеприпасов для Украины это очень хорошо, однако нам нужно больше. Нужно больше, чтобы эффективно уничтожать врага", — подчеркнул Войтко.

Более того, отмечает военный, для освобождения всех временно оккупированных территорий Украины защитникам нужно больше оружия и боеприпасов.

"Мы же хотим не только удержать наши позиции, но и освободить все оккупированные территории Украины. Поэтому для этого нам нужно больше боеприпасов и оружия. Против масштабов России мы должны противопоставить такое же количество боеприпасов. Поэтому я думаю, что США и другие страны Запада будут работать и дальше в этом направлении", — добавил он.

Напомним, издание Financial Times со ссылкой на свои источники пишет, что в Европе говорят о дефиците взрывчатки, что ограничивает способность европейских оружейников производить боеприпасы для Украины в ближайшие три года. Представители оборонной промышленности отмечают, что невозможно в короткие сроки увеличить производство нитроцеллюлозы.

Читайте также:

Канада отправила Украине мощный пакет военной помощи