Сколько детей и взрослых находится в Авдеевке – глава ГВА озвучил цифры

По состоянию на 21 марта на территории Авдеевки Донецкой области находятся около 2200 мирных жителей, среди них – 7 детей.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире "Радио Свобода".

"За последние три недели выехало уже 180 человек. Позавчера было 150. Сегодня 14 только вывезли. Ориентировочно где-то 1910. 1900 – это мы считаем заявлениями, которые люди пишут, когда получают гуманитарную помощь. Но на самом деле их немного больше, потому что не все хотят получать помощь гуманитарную и не все приходят. Ориентировочно 2200 мы видим. Среди них еще остается семь детей. Две недели назад у нас было 47 детей. Имеем цель, что все-таки до конца недели вывезем всех детей из города", — заявил Барабаш.

По его словам, последние несколько месяцев россияне усиливают ракетные обстрелы Авдеевки, иногда количество ракет достигает 12 в сутки. Оккупанты начали применять ракеты С-300 и Х-59. Ранее по Авдеевке активнее били "Смерчами", "Ураганами" и "Точкой-У".

"Действительно здесь горячо, десятки обстрелов в сутки. Люди слышат и видят, что обстрелов меньше не становится, безопаснее город не становится, только наоборот. Плюс эти ракетные удары, авиаракетные удары. В принципе это то, чего раньше у нас почти не было, — заявил он.

Напомним, спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский рассказал, что российское командование запланировало "взять Авдеевку в кольцо", чтобы локализовать находящиеся там украинские Силы обороны. Просто сам город не нужен российским захватчикам.

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