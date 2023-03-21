Шольц объяснил, почему не говорит, что Украина должна победить

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что пытается действовать осторожно, чтобы не раздражать людей, поэтому он придерживается мнения, что "Украина не должна проиграть" вместо "Украина должна победить".

Об этом немецкий канцлер заявил в интервью Rheinische Post.

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Шольц заверил, что лично он придерживается жесткой позиции по отношению к российскому диктатору Владимиру Путину. Он отметил, что война, которую развязал Путин, носит сугубо империалистический характер. Шольц заявил, что если бы в Европе так действовали другие страны, это принесло бы много проблем.

В то же время немецкий канцлер заявил, что его правительство пытается бездействовать опрометчиво и хочет "снять тревогу людей". Поэтому он и другие члены его правительства не хотят утверждать, что Украина должна победить в этой войне.

"Мы хотим, чтобы Украина обновила свою безопасность. Путин не хочет этого, он хочет присоединять земли", – сказал канцлер Германии.

Шольц подчеркнул, что именно это он подразумевает, когда говорит, что Украина не должна проиграть.

Напомним, ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, мол, президент диктатор России Владимир Путин очень вежлив в телефонных разговорах с ним.

Кроме того, канцлер Олаф Шольц заявил, что приветствовал решение Международного уголовного суда на арест диктатора РФ. По его словам, ордер на арест президент Путина свидетельствует о том, что никто не может стоять выше закона.

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