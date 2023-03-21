Шольц пояснив, чому не говорить, що Україна має перемогти

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що намагається діяти обережно, аби не дратувати людей, тому він дотримується думки, що "Україна не повинна програти", замість "Україна повинна перемогти".

Про це німецький канцлер заявив в інтерв'ю Rheinische Post.

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Шольц запевнив, що особисто він дотримується жорсткої позиції щодо російського диктатора Володимира Путіна. Він зазначив, що війна, яку розвʼязав Путін, носить суто імперіалістичний характер. Шольц заявив, шо якби у Європі так діяли інші країни, то це принесло б багато проблем.

Водночас німецький канцлер заявив, що його уряд намагається не діяти необачно і хоче "зняти тривогу людей". Тому він, та інші члени його уряду, не хочуть стверджувати, що Україна повинна перемогти у цій війні.

"Ми хочемо, щоб Україна поновила свою безпеку. Путін не хоче цього, він хоче приєднувати землі", – сказав канцлер Німеччини.

Шольц підкреслив, що саме це він має на увазі, коли каже, що Україна не повинна програти.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, мовляв, президент диктатор Росії Володимир Путін дуже чемний у телефонних розмовах із ним.

Крім того, канцлер Олаф Шольц заявив, що привітав рішення Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора РФ. За його словами, ордер на арешт президент Путіна свідчить про те, що ніхто не може стояти вище закону.

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