Путина могут арестовать в Армении, если он приедет в страну

Конституционный суд Армении поддержал ордер на арест российского президента-диктатора Владимира Путина, издавшего Международный уголовный суд.

Об этом сообщает News.Am.

Таким образом, суд признал обязательства, закрепленные в Римском уставе Международного уголовного суда, подписанном 17 июля 1998 года. Решение озвучил председатель Конституционного суда Арман Диланян,

Это означает, что власти Армении будут обязаны задержать на своей территории главу Кремля Владимира Путина и Марию Львову-Белову, в отношении которых Международный уголовный суд выписал ордера на арест.

К слову, правительство Армении в 2022-м обратилось в КС о признании Римского устава, чтобы призвать Азербайджан к ответственности за военные преступления, совершенные на территории непризнанного Нагорного Карабаха.

Напомним, Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы Кремля Владимира Путина. Речь идет о преступлениях, совершенных на оккупированных территориях Украины, — незаконная депортация детей в РФ.

В Москве не заставили себя ждать. Следственный комитет РФ открыл "уголовное дело" против прокурора и судей МКС в Гааге, ранее выдавших ордер на арест Путина. Там уверяют, что диктатор якобы пользуется иммунитетом как глава государства.

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