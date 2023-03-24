У світі може утворитися новий океан: дослідники назвали, де саме

В Африці може утворитися новий океан, оскільки континент продовжує розколюватися.

Про це пише yahoo.com.

За словами дослідників, розкол утворився в пустелі Ефіопії, створивши можливість для Кенії та Уганди розвинути берегову лінію у міру того, як у ущелині утворюється новий океан.

"Це єдине місце на Землі, де ви можете вивчити, як континентальний розлом стає океанічним розломом. Ми бачимо, що океанічна кора починає формуватися, тому що вона помітно відрізняється від континентальної кори за своїм складом і щільністю", - сказав докторант Університету Лідса Крістофер Мур.

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Розкол завдовжки 56 км, відомий як Східно-Африканський розлом, утворився 2005 року, але будь-який розвиток нового океану займе від 5 до 10 мільйонів років, кажуть дослідники.

"Аденська затока та Червоне море затоплять над регіоном Афар і східноафриканською рифтовою долиною і стануть новим океаном, а ця частина Східної Африки стане окремим невеликим континентом", - сказав морський геофізик Кен Макдональд.

Причина розколу залишається невідомою, але деякі дослідники вважають, що утворення розлому було спричинене тектонічними процесами, подібними до тих, що відбуваються на дні океану.

Розлом знаходиться на межі трьох тектонічних плит - Сомалі, Нубійської і Аравійської. Вони віддаляються одна від одної на декілька міліметрів на рік.

Нагадаємо, учені Університету Східної Англії нажахані збільшенням кількості смертоносних м'ясоїдних бактерій. За даними науковців, кількість Vibrio vulnificus подвоїться у найближчі десятиліття.

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