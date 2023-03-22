Земля постраждала від великого викиду частинок із Сонця - NASA

Вчені NASA розповіли, що корональний викид маси на Сонці, який відбувся минулого тижня, уразив частинками Землю.

Виверження так званої "темної" плазми сталося на протилежному від Землі боці Сонця.

Про це пише yahoo.com.

Так, у період від лютого до початку березня відбулися інтенсивні спалахи М-класу та один потужний спалах Х-класу. Сонячні спалахи класу M вважаються середніми і можуть викликати короткочасні відключення радіозв'язку, водночас спалахи класу X можуть спричинити відключення радіозв'язку в усьому світі.

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NASA заявило, що викид корональної маси рухався зі швидкістю 1321 миля або 2127 кілометрів на секунду. Через таку високу швидкість дослідники позначили викид буквою R, що означає "рідкість".

"Попри те, що викид корональної маси стався з протилежного боку Сонця, його вплив відчувався на Землі. Проходячи крізь космос, викид створює ударну хвилю, яка може розганяти частинки на шляху до неймовірних швидкостей, подібно до того, як серфінгістів штовхає океанська хвиля, що набігає", - заявили в NASA.

NASA підозрює, що виверження вразило сонячний зонд Parker "лобом у лоб", оскільки він наближається до свого 15-го найближчого зіткнення з Сонцем, пройшовши минулої п'ятниці на відстані 5,3 мільйона миль від нього.

Вчені продовжують аналізувати подію, щоб дізнатися більше про її наслідки.

Нагадаємо, на острові Корсика вчені виявили новий вид кішки, яка має особливу генетичну ідентичність. Тварина більше схожа на лисиць, ніж на домашніх або лісових котів.

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