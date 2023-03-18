Вчені проковтнули фігурки Lego у межах дивного експерименту з випорожненнями: що вийшло

Хоча це може здатися трохи жартом, дослідження справді мало серйозну мету.

Шестеро педіатрів-дослідників проковтнули голови фігурок конструктора Lego, щоб з'ясувати, скільки часу потрібно для виходу цих предметів з організму разом з випорожненнями.

Про це повідомляє LadBible.

У дослідженні, опублікованому в Journal of Paediatrics and Child Health, використовувалися дві системи оцінки: твердість калу та транзит, або SHAT, і час виявлення та відновлення, або FART.

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Оцінка SHAT була фактично розділена на дві: оцінку до SHAT, яка реєструвала нормальні звички випорожнення дослідників, і оцінку після SHAT, яка була зареєстрована після проковтування голови Lego. Потім науковці порівняли оцінки до та після SHAT і зібрали дані.

Оцінка FART відбувалася важче і вимагала від учасників просіювати свій кал протягом кількох днів після ковтання фігурки в надії знайти маленьку жовту голівку.

І хоча все це може здатися трохи жартом, дослідження справді мало серйозну мету.

Як можуть засвідчити батьки маленьких дітей, ті полюбляють їсти неїстівне, і іноді це призводить до надзвичайно небезпечних наслідків.

У разі випадкового чи навмисного проковтування фігурки Lego результат зазвичай хороший. Але щоб заспокоїти батьків, дослідники вирішили з’ясувати, скільки часу потрібно, щоб голова фігурки Lego пройшла шлях через травну систему людини.

Так, згідно з дослідженням, показник FART становив у середньому 1,71 дня, тобто зазвичай голова Lego виходила з тіла менш ніж за два дні.

Підсумовуючи свої висновки, команда дослідників написала: "Іграшковий предмет швидко проходить через дорослих осіб без ускладнень. Це заспокоїть батьків, і автори виступають за те, що жоден із батьків не повинен був шукати у фекаліях своєї дитини предмети".

Нагадаємо, професор Університету Південної Флориди (США) Джо Дітурі розпочав експеримент, у межах якого проведе 100 днів на глибині 30 футів (близько 9 м), щоб дослідити, як це вплине на його тіло.

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