Чоловік харчується лише у McDonald's, щоб схуднути: як проходить експеримент

Теорія чоловіка полягає в тому, що важливо не те, що ви їсте, а скільки ви їсте.

56-річний Кевін Магінніс став відомим у соціальній мережі у TikTok після того, як оголосив про свої плани схуднути, харчуючись лише McDonald's протягом 100 днів.

Про це пише LEDbible.

Чоловік розповів, що він не щасливий із вагою 238 фунтів (107,9 кг), і вирішив, що їсти «нічого, крім Макдональдса», можливо, найкраще, що допоможе йому почати свою подорож до схуднення.

Теорія Кевіна полягає в тому, що важливо не те, що ви їсте, а скільки ви їсте.

Він пояснив: «Я знаю, що деякі з вас думають, що це може бути божевіллям, але я їстиму лише Макдональдс протягом наступних 100 днів.

«Але замість того, щоб їсти все, що мені дають, я збираюся скоротити їжу вдвічі, щоб довести собі, що важливо не стільки те, що ви їсте, скільки кількість, яку ми їмо", - заявив чоловік.

Хоча McDonald's пропонує більш здорові варіанти їжі, як-от салати, бутерброди з куркою, смаженою на грилі, скибочки яблук і каші - це не та їжа, яка подобається Кевіну.

Поки що типова їжа складається з макмафіну та хаш-брауну на сніданок, після чого йде гамбургер на його вибір із великою картоплею фрі та десерт на обід і вечерю – звичайно, всі половини порцій.

До десятого дня Кевін заявив, що він знизився з 238 фунтів до 225,5 фунтів (102,2 кг).

Він сказав своїм підписникам: «Я вважаю, що, зменшивши кількість їжі, яку я споживаю, моє тіло добре відреагує на це, спалить зайвий жир, мій холестерин, мої тригліцериди, я вірю, що все це покращиться".

Окрім своєї втрати ваги, Кевін поділився своїми аналізами крові.

Однак, користувачі мережі хвилюються, що, попри те, що Кевін міг би трохи схуднути на своїй дієті, його вибір їжі може серйозно вплинути на рівень холестерину.

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Але Кевін сприймає всі коментарі, хороші й погані, з дрібкою солі — і половиною порції картоплі фрі — і впевнений, що доведе свою правоту.

Нагадаємо, 25-річна Андреа Іванова, яку вважають власницею найбільших у світі губ, тепер вирішила змінити ще і свої вилиці.

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