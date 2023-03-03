Человек питается только в McDonald's, чтобы похудеть: как проходит эксперимент

Теория мужчины состоит в том, что важно не то, что вы едите, а сколько вы едите.

56-летний Кевин Маггиннис стал известен в социальной сети в TikTok после того, как объявил о своих планах похудеть, питаясь только McDonald's в течение 100 дней.

Об этом пишет LEDbible.

Мужчина рассказал, что он не счастлив с весом 238 фунтов (107,9 кг), и решил, что есть «ничего, кроме Макдональдса», возможно лучшее, что поможет ему начать свое путешествие к похудению.

Теория Кевина состоит в том, что важно не то, что вы едите, а сколько вы едите.

Он объяснил: «Я знаю, что некоторые из вас думают, что это может быть безумием, но я буду есть только Макдональдс в течение следующих 100 дней.

«Но вместо того, чтобы есть все, что мне дают, я собираюсь сократить еду вдвое, чтобы доказать себе, что важно не столько то, что вы едите, сколько количество, которое мы едим», – заявил мужчина.

Хотя McDonald's предлагает более здоровые варианты пищи, например салаты, бутерброды с курицей, жареной на гриле, ломтики яблок и каши – это не та пища, которая нравится Кевину.

Пока типичная еда состоит из макмафина и хаш-брауна на завтрак, после чего идет гамбургер по его выбору с большим картофелем фри и десерт на обед и ужин – конечно, все половины порций.

К десятому дню Кевин заявил, что он снизился с 238 фунтов до 225,5 фунтов (102,2 кг).

Он сказал своим подписчикам: «Я считаю, что, уменьшив количество пищи, которую я употребляю, мое тело хорошо отреагирует на это, сожжет лишний жир, мой холестерин, мои триглицериды, я верю, что все это улучшится».

Кроме своей потери веса, Кевин поделился своими анализами крови.

Однако, пользователи сети переживают, что, несмотря на то, что Кевин мог бы немного похудеть на своей диете, его выбор пищи может серьезно повлиять на уровень холестерина.

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Но Кевин воспринимает все комментарии, хорошие и плохие, с щепоткой соли — и половиной порции картофеля фри — и уверен, что докажет свою правоту.

Напомним, 25-летняя Андреа Иванова, которую считают владелицей крупнейших в мире губ , теперь решила сменить еще и свои скулы.

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