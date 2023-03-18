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Чоловік проживе під водою 100 днів: у чому полягає експеримент

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
175
Час на прочитання
2 хв
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Чоловік проживе під водою 100 днів: у чому полягає експеримент

Фото: скриншот з відео

Професор із США розпочав дивний експеримент – він проживе під водою 100 днів.

Професор Університету Південної Флориди (США) Джо Дітурі розпочав свій дивний експеримент на початку березня – він проведе 100 днів на глибині 30 футів, щоб дослідити, як це вплине на його тіло.  

Про це пише Lad bible.  

В офіційному пресрелізі Університету Південної Флориди було підтверджено, що Дітурі, який також має ступінь доктора біомедичної інженерії та служив у ВМС США  – проводить експеримент у надії знайти нові "шляхи відродження морського середовища".

Крім цього, дослідник також прагне "випробувати медичну технологію, яка могла б запобігти безлічі захворювань у людей".

Екскомандувач ВМС США проведе місію "Нептун 100" до літа у підводному будинку.

"Частина роботи передбачає, що психолог і психіатр відстежуватимуть наслідки, які відчуває професор під час перебування в середовищі, подібному до тривалої космічної подорожі", - йдеться у релізі.

Якщо Джо Дітурі вдасться завершити підводний експеримент – він встановить новий рекорд перебування під водою. Нинішній світовий рекорд становить 73 дні від 2014 року, який встановили два професори з Теннессі.

Він також проводитиме під водою експерименти з біології та біомедичної інженерії.

"У цьому дослідженні буде розглянуто всі способи, як ця подорож впливає на мій організм, але моя нульова гіпотеза полягає в тому, що моє здоров’я покращиться через підвищення тиску", - заявив Джо Дітурі.

Нагадаємо, дівчинка раптово посивіла у 9 років.

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Дата публікації
Перегляди
175
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