Актор отримав постанову про розлучення.
Спадкоємець акторської династії Дмитро Ступка офіційно став холостяком.
Як розповів батько Дмитра, актор Остап Ступка в ефірі "Сніданку з 1+1", він вже надіслав сину відповідні документи. Також актор додав, що жодних настанов сину не давав, а лише привітав його:
"Я йому нещодавно переслав документи, постанову про розлучення і привітав його", - сказав Ступка-старший.
Як відомо, Дмитро Ступка наразі перебуває у США, у Флориді. Його колишня дружина, стилістка Поліна Логунова наразі з їхньою 5-річною донькою Богданою живе у Лос-Анджелесі. Остап Ступка поділився, що часто донька прилітає до батька в гості:
Вони в різних містах перебувають. Вона до нього приїжджала на Новий рік. При чому летіла сама, бо в США можна, починаючи з 5 років. Це все під наглядом стюардеси, це коштує додаткових 50 доларів. Бо летіти з Лос-Анджелеса до Флориди 5,5 годин… Дмитро може до неї прилетіти", - розповів Остап Ступка про спілкування Дмитра з донькою.
Як відомо, Дмитро Ступка на початку січня 2022 року разом з донькою та дружиною Поліною Логуновою емігрував до США. Згодом стало відомо, що Дмитро та Поліна розійшлися.
За деякий час Логунова повідомила, що перебуває у нових стосунках. Обранцем стилістки став американець, з яким Поліна в Лос-Анджелесі вже відкрила власний салон. Ба більше, коханий освідчився Логуновій і вони невдовзі планують весілля.
Зазначимо, що Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. 25 квітня 2017 року у подружжя народилася донька, яку назвали на честь легендарного діда Дмитра – Богданою.
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