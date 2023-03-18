Спадкоємець акторської династії Дмитро Ступка офіційно став холостяком.

Як розповів батько Дмитра, актор Остап Ступка в ефірі "Сніданку з 1+1", він вже надіслав сину відповідні документи. Також актор додав, що жодних настанов сину не давав, а лише привітав його:

"Я йому нещодавно переслав документи, постанову про розлучення і привітав його", - сказав Ступка-старший.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова з донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Як відомо, Дмитро Ступка наразі перебуває у США, у Флориді. Його колишня дружина, стилістка Поліна Логунова наразі з їхньою 5-річною донькою Богданою живе у Лос-Анджелесі. Остап Ступка поділився, що часто донька прилітає до батька в гості:

Вони в різних містах перебувають. Вона до нього приїжджала на Новий рік. При чому летіла сама, бо в США можна, починаючи з 5 років. Це все під наглядом стюардеси, це коштує додаткових 50 доларів. Бо летіти з Лос-Анджелеса до Флориди 5,5 годин… Дмитро може до неї прилетіти", - розповів Остап Ступка про спілкування Дмитра з донькою.

Дмитро Ступка та Поліна Логунова з донькою / Фото: instagram.com/stupka777

Як відомо, Дмитро Ступка на початку січня 2022 року разом з донькою та дружиною Поліною Логуновою емігрував до США. Згодом стало відомо, що Дмитро та Поліна розійшлися.

Остап Ступка про онуку, творчість та молоду дружину

За деякий час Логунова повідомила, що перебуває у нових стосунках. Обранцем стилістки став американець, з яким Поліна в Лос-Анджелесі вже відкрила власний салон. Ба більше, коханий освідчився Логуновій і вони невдовзі планують весілля.

Зазначимо, що Дмитро Ступка та Поліна Логунова одружилися 11 березня 2016 року. 25 квітня 2017 року у подружжя народилася донька, яку назвали на честь легендарного діда Дмитра – Богданою.

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