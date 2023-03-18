Наследник актерской династии Дмитрий Ступка официально стал холостяком.

Как рассказал отец Дмитрия, актер Остап Ступка в эфире "Сніданку з 1+1", он уже послал сыну ответы на документы. Также актер добавил, что никаких наставлений сыну не давал, а только поздравил его:

"Я ему недавно переслал документы, постановление о разводе и поздравил его", - сказал Ступка-старший.

Как известно, Дмитрий Ступка находится в США, во Флориде. Его бывшая жена, стилистка Полина Логунова сейчас с их 5-летней дочкой Богданой живет в Лос-Анджелесе. Остап Ступка поделился, что часто дочь прилетает к отцу в гости:

"Они в разных городах находятся. Она к нему приезжала на Новый год. Причем летела сама, потому что в США можно, начиная с 5 лет. Это все под наблюдением стюардессы, это стоит дополнительных 50 долларов. Потому что лететь из Лос-Анджелеса во Флориду 5,5 часов… Дмитрий может к ней прилететь", — рассказал Остап Ступка об общении Дмитрия с дочерью.

Дмитрий Ступка и Пjлина Логунова с дочерью / Фото: instagram.com/stupka777

Как известно, Дмитрий Ступка в начале января 2022 года вместе с дочерью и женой Полиной Логуновой эмигрировал в США. Впоследствии стало известно, что Дмитрий и Полина разошлись.

Остап Ступка о внучке, творчестве и молодой жене

Через некоторое время Логунова сообщила, что находится в новых отношениях. Избранником стилистки стал американец, с которым Полина в Лос-Анджелесе уже открыла свой салон. Более того, возлюбленный сделал предложение Логуновой и они вскоре планируют свадьбу.

Отметим, что Дмитрий Ступка и Полина Логунова поженились 11 марта 2016 года. 25 апреля 2017 у супругов родилась дочь, которую назвали в честь легендарного деда Дмитрия – Богданой.

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