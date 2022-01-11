Дмитрий Ступка с женой и дочерью переехал в США

Семья живет в Соединенных Штатах уже пять месяцев.

Наследник известной украинской династии актеров Дмитрий Ступка вместе с супругой Полиной Логуновой и четырехлетней дочерью Богданой переехали в США.

Уже пять месяцев семья живет в Соединенных Штатах. Как рассказала Логунова, это не было спонтанным решением. Пара раньше неоднократно была в Америке и им нравится местный климат. Кроме того, здесь творческие супруги черпают вдохновение.

instagram.com/stupka777

"Мы очень любим Америку и хотели побыть здесь подольше, приятная погода и мы не любим снег. Плюс здесь можно найти много вдохновения по работе и пройти несколько мастер-классов", — призналась Полина изданию "Сегодня".

Семья поселилась в тихом спокойном районе и уже даже отдала дочь в местный детсад.

"Дочь ходит в садик и отлично уже говорит по-английски, что меня безумно радует", — рассказала жена Ступки.

Полина Логунова / instagram.com/polinalogunova

Однако, призналась Логунова, не обошлось и без происшествий. Однажды она едва избежала лобового столкновения во время погони за преступником:

"Недавно мне в лоб чуть не въехал автомобиль преступника, за которым ехало несколько полицейских машин и вертолет. В последний момент я успела избежать столкновения, тот еще фильм! Мы также посетили несколько достопримечательностей и немного снимали видео для моего YouTube- канала", – поделилась Логунова.

Полина Логунова / instagram.com/polinalogunova

Также Полина рассказала, что они с Дмитрием занимаются в США. Так, Логунова, которая является стилистом по прическам, ведет бизнес-марафоны и занимается продажей косметики, и в Штатах продолжает вести бизнес:

"Сейчас ведем работу удаленно в Украине, я прохожу обучение по своим профессиям и встречаюсь с разными интересными людьми, я определенно стала другой после долгого визита сюда. Контролировать бизнес нам удалось, моя команда девочек прекрасно справляется и я им безумно благодарна, что они подстроились под мое время. Моя лучшая команда самая надежная и трудолюбивая", — отметила Полина.

Относительно того, чтобы остаться в Америке на постоянной основе, Логунова сказала:

"Что касается постоянного места жительства – были такие мнения, у нас многое осталось в Украине, и если и примем решение получить документы для проживания, то придется часто пересекать океан. Думаю, Дима приедет раньше, у него впереди проекты и съемки, я пока останусь здесь, пережду зиму, а там будет видно", – говорит Полина.

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