Дмитро Ступка з дружиною та донькою переїхав до США

Родина живе у Сполучених Штатах вже п'ять місяців.

Спадкоємець відомої української династії акторів Дмитро Ступка разом із дружиною Поліною Логуновою та чотирирічною донькою Богданою переїхали до США.

Вже п'ять місяців, як родина мешкає у Сполучених Штатах. Як розповіла Логунова, це не було спонтанне рішення. Пара раніше неодноразово була в Америці і їм подобається місцевий клімат. Окрім того, тут творче подружжя черпає натхнення.

instagram.com/stupka777

"Ми дуже любимо Америку і хотіли побути тут довше, приємна погода і ми не любимо сніг. Плюс тут можна знайти багато натхнення по роботі та пройти декілька майстер-класів", - зізналася Поліна виданню "Сегодня".

Родина оселилася у тихому спокійному районі і вже навіть віддала доньку до місцевого дитсадка:

"Донька ходить до садка і відмінно вже говорить англійською, що мене шалено радує", - зізналася дружина Ступки.

Поліна Логунова / instagram.com/polinalogunova

Однак, зізналася Логунова, не обійшлося і без пригод. Одного разу вона ледь уникла лобового зіткнення під час погоні за злочинцем:

"Нещодавно мені в лоб мало не в'їхав автомобіль злочинця, за яким їхало декілька поліцейських машин і гелікоптер. В останній момент я встигла уникнути зіткнення, той ще фільм! Ми також відвідали декілька визначних пам'яток та трохи знімали відео для мого YouTube-каналу", – поділилася Логунова.



Поліна Логунова / instagram.com/polinalogunova

Також Поліна розповіла, чим вони з Дмитром займаються у США. Так, Логунова, яка є стилісткою зачісок, веде бізнес-марафони і займається продажем косметики, і в Штатах продовжує вести бізнес:

"Зараз ведемо роботу віддалено в Україні, я проходжу навчання за своїми професіями та зустрічаюся з різними цікавими людьми, я безперечно стала іншою після довгого візиту сюди. Контролювати бізнес нам вдалося, моя команда дівчаток чудово справляється і я їм шалено вдячна, що вони підлаштувалися під мій час. Моя найкраща команда найнадійніша і працьовита", - зазначила Поліна.

Щодо того, аби залишитися в Америці на постійній основі, Логунова сказала:

"Щодо постійного місця проживання – були такі думки, у нас багато чого залишилося в Україні, і якщо й ухвалимо рішення отримати документи для проживання, то доведеться часто перетинати океан. Думаю, Діма приїде раніше, у нього попереду проєкти та знімання, я поки що залишуся тут, перечекаю зиму, а там побачимо", – каже Поліна.

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