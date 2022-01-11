Маша Єфросиніна шокувала дорослим виглядом доньки-красуні Нани

Зірка поділилася родинним фото.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна опублікувала цікавий знімок.

У своєму Instagram зірка показала світлину, на якій зображена з чоловіком, донькою та сином. До слова, Маша на фото пила якийсь напій, судячи з допису, це було щось алкогольне.

"В родині має пити хтось одна", - підписала фото знаменитість.

Родина Маші Єфросиніної / instagram.com/mashaefrosinina

Прихильники ведучої, звісно ж, звернули увагу на Машу, втім, вони були здивовані зовнішнім виглядом її доньки Нани. До слова, фани зазначали, що дівчина неабияк подорослішала та стала справжньою красунею.

Яка ж у вас гарна донька!

Нана неймовірна красуня!

Невже це Нана?

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