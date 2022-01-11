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Маша Єфросиніна шокувала дорослим виглядом доньки-красуні Нани

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Маша Єфросиніна шокувала дорослим виглядом доньки-красуні Нани

Маша Єфросиніна з донькою / instagram.com/mashaefrosinina

Зірка поділилася родинним фото.

Українська ведуча та блогерка Маша Єфросиніна опублікувала цікавий знімок.

У своєму Instagram зірка показала світлину, на якій зображена з чоловіком, донькою та сином. До слова, Маша на фото пила якийсь напій, судячи з допису, це було щось алкогольне.

"В родині має пити хтось одна", - підписала фото знаменитість.

Родина Маші Єфросиніної / © instagram.com/mashaefrosinina
Родина Маші Єфросиніної / instagram.com/mashaefrosinina

Прихильники ведучої, звісно ж, звернули увагу на Машу, втім, вони були здивовані зовнішнім виглядом її доньки Нани. До слова, фани зазначали, що дівчина неабияк подорослішала та стала справжньою красунею.

  • Яка ж у вас гарна донька!
  • Нана неймовірна красуня!
  • Невже це Нана?

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