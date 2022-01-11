У США програміст використовує Tesla Model 3 задля видобутку криптовалюти: як це працює

Хлопець використовує свій електромобіль для майнінгу криптовалюти.

Американський програміст Сірадж Раваль займається тим, що добуває криптовалюту на своїй Tesla Model 3 2018 року.

Все що потрібно для початку кар’єри “майнера” – це потужний комп’ютер та електромобіль. Про це повідомляє видання CNBC.

Хлопець узяв свій Apple Mac mini M1 та під’єднав його до спеціального інвертора, який перетворює 12 вольт на 110 (саме така напруга в розетках у США). Також, для підняття потужності свого комп’ютера, він використав внутрішні графічні чипи самого електромобіля.

Звісно, за такі маніпуляції автомобіль може злетіти з гарантії, але власник машини впевнений, що це того варте. Коли ціна за валюту під назвою “ефір” була у піку, йому вдавалося заробляти до 800 доларів на місяць.

Якщо розібратись, то добування криптовалюти на автомобілі ніяк не відрізняється від традиційного майнінгу, найголовніша різниця у ціні на електроенергію. На деяких зарядних станціях можна зарядитися дешевше ніж від домашньої мережі. Також, в Tesla є система безкоштовних зарядних станцій, в такому разі можна добряче зекономити та заробити грошей.

Треба зазначити, що використовувати потенціал автомобіля для того, щоб заробляти гроші – це досить розумна ідея. Тільки уявіть, коли вам непотрібна ваша машина, вона не витрачає ваші гроші, а навпаки, заробляє. Та однаково кількість заробітку залежить від ціни на електрику.

Нагадаємо, у Мережі показали Tesla Model S, яка подолала півтора мільйона км.