Алан Бадоев показал, как в джунглях Коста-Рики 41-летие праздновал

Режиссер проводит отпуск в теплых краях.

Украинский режиссер и клипмейкер Алан Бадоев после съемочного сезона отправился в путешествие.

И по доброй традиции, знаменитость остановил свой выбор на необычных, экзотических направлениях. В этот раз, проведя более 20 часов в пути, Бадоев остановился в диких джунглях Коста-Рики. Здесь же он отпраздновал и свой день рождения. 10 января Бадоеву исполнился 41 год.

instagram.com/alanbadoev

instagram.com/alanbadoev

Сложная транспортировка к месту назначения оказалась далеко не единственным испытанием.

Бадоеву пришлось пережить пищевое отравление, которое, впрочем, Алан, привыкший к любым трудностям, воспринял легко и по-философски, как своеобразный челлендж.

"Смысл этого отравления был в том, чтобы я устроил себе вместе с физической еще и ментальную чистку", — улыбается режиссер.

instagram.com/alanbadoev

Кульминационным моментом дня рождения в джунглях стала встреча с целой стаей обезьян-ревунов – их считают самыми громкими наземными животными в мире, чьи вой слышен на расстоянии нескольких километров. Алан и на эту проверку на стрессоустойчивость отреагировал с пониманием:

instagram.com/alanbadoev

"Громкие раскаты рева этих созданий в 6 утра вначале сильно меня испугали, а затем указали на то, что моя цель достигнута. Я готов начать свой 41-й год в гармонии с природой и наполнить себя до горлышка новыми впечатлениями. Просто жить — это и есть счастье, а жить и создавать что-то — большая приятная ответственность. Важно дарить любовь, важно быть честным, важно просто быть", — отметил Бадоев.

Читайте также: