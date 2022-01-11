Состояние Саакашвили ухудшилось: мать просит допустить иностранных медиков

Михо нуждается в "нормальном обследовании".

Состояние экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, которого перевели из госпиталя в тюрьму, ухудшилось.

Об этом заявила его мать Гиули Аласания, пишет Новое время.

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"Ухудшились те симптомы, которые были — головная боль, проблемы со сном, тремор, онемение рук и ног", — сказала она.

По словам Гиули Аласании, Михо нуждается в "нормальном обследовании". Впрочем, его осмотрел невролог, а также выписал медикаменты. Женщина требует допустить к нему врачей и не только грузинских.

"Мы планируем привезти врачей из-за границы. Нам должны дать эту возможность", – заявила Аласания.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экспрезидент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья. В конце декабря его вернули обратно в руставское тюремное заведение.

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