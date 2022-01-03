Саакашвили грозится снова объявить голодовку — СМИ

Возобновить голодовку политик планирует 6 января, пишут СМИ.

Экспрезидент Грузии Михеил Саакашвили, которого вернули из госпиталя в тюрьму, грозится снова прибегнуть "в крайние формы протеста". Политик, по информации СМИ, снова объявит о голодовке.

Об этом сообщают грузинские СМИ.

Такое заявление сделали адвокаты экспрезидента Грузии после встречи со своим подзащитным в тюрьме в Руставе. Как пишет одно из изданий, адвокат Бека Басилая отметил, что группе независимых врачей все еще не разрешают посетить политика, несмотря на то, что в этом есть "гостыря необходимость".

Как сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на защитника Саакашвили Шота Тутберидзе, бывший президент Грузии намерен возобновить голодовку, если ему не разрешат лечиться у иностранных специалистов. Т ак же обязательное условие протеста против ремонта Саакашвили имел личный контакт с юристами. Возобновить голодовку политик планирует 6 января.

Напомним, Михеила Саакашвили задержали 1 октября 2021 грузинские правоохранители. До этого премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили предупредил экспрезидента, что по возвращении он попадет в тюрьму. Ведь в 2018 году Тбилисский городской суд заочно приговорил его к трем годам тюрьмы за превышение служебных полномочий в должности главы государства.

После возвращения Михо в Грузию против него открыли еще одно дело – о незаконном пересечении границы. После задержания экспрезидент начал голодовку и объявил себя политзаключенным. Он не ел 50 дней. Его госпитализировали в военную больницу из-за тяжелого состояния здоровья. В конце декабря его вернули обратно в руставское тюремное заведение.

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