Саакашвілі грозиться знову оголосити голодування - ЗМІ

Відновити голодування політик планує 6 січня, пишуть ЗМІ.

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, якого повернули зі шпиталю до в'язниці, грозиться знову вдатися "до крайніх форм протесту". Політик, за інформацією ЗМІ, знову оголосить про голодування.

Про це повідомляють грузинські ЗМІ.

Таку заяву зробили адвокати експрезидента Грузії після зустрічі зі своїм підзахисним у в'язниці в Руставі. Як пише одне із видань, адвокат Бека Басілая зауважив, що групі незалежних лікарів все ще не дозволяють відвідати політика, не зважаючи на те, що у цьому є "гостира необхідність".

Як повідомляє "Ехо Москви" з посиланням на захисника Саакашвілі Шота Тутберідзе, колишній президент Грузії має намір відновити голодування, якщо йому не дозволять лікуватися в іноземних спеціалістів. Т акож однією з умов поновлення протесту було особисте спілкування Саакашвілі з адвокатами. Відновити голодування політик планує 6 січня.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Він не їв 50 днів. Його шпиталізували до військової лікарні через важкий стан здоров'я. Втім, наприкніці грудня його повернули назад до руставського тюремного закладу.

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