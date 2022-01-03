Церковне свято 4 січня: день пам'яті святої Анастасії

Вагітним на Анастасію не можна шити.

4 січня православна церква вшановує пам'ять святої Анастасії, яку також називали Анастасією Узорішительницею.

Історія свята

Вона жила в Римі в 3 столітті за часів гонінь на християн. Своє прізвисько Анастасія отримала за те, що всіма силами намагалася полегшити життя в'язням, які потрапили до висновку через свою віру. Пізніше їй стали молитися жінки за дозвіл від інших "уз" — від тягаря.

Народні традиції

Цього дня вагітні жінки вишивали рушники, які мали служити оберегом під час пологів. Вчилися вишивати і дівчата, а їхні матері діставали з скринь родові рушники з вишитими знаками, що символізували родючість. Вишивальниць називали візерунками, а вишивку — узороччям, що також перетинало прізвисько святої Анастасії.

Також цього дня було заведено варити пісну кашу. Нею годували вагітних, щоб убезпечити їхню відмінність від можливих хвороб. А ще вся родина славила свій рід та своїх предків. Особливі почесті діставалися матерям.

Спостерігали 4 січня і за погодою. Вважалося, якщо хмари йдуть проти вітру — бути снігу. Загалом погода цього дня вказувала на погоду у жовтні.

Прикмети

Багато бурульок на даху – до врожайного року.

Хмари пливуть проти вітру – до снігопадів.

У річці поменшало води – до поганого року для рибалок, а також до посухи.

Що не можна робити 4 січня

Не можна бити тварин, в іншому випадку людини можуть спіткати хвоpоби і виникнути проблеми з ногами.

На Анастасію не слід проколювати вуха. Згідно з повір’ям, проколи будуть довго гоїтися.

Не можна ходити босоніж і в’язати, оскільки це може призвести до аpешту будь-кого з родичів.

Вагітним не можна шити.

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