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Церковный праздник 4 января: день памяти святой Анастасии

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Церковный праздник 4 января: день памяти святой Анастасии

https://azbyka.ru/

Беременным на Анастасию нельзя шить.

4 января православная церковь чтит память святой Анастасии, которую также называли Анастасией Узорешительницей.

История праздника

Она жила в Риме в 3 веке при гонениях на христиан. Свое прозвище Анастасия получила за то, что всеми силами пыталась облегчить жизнь узникам, попавшим в заключение через свою веру. Позже ей стали молиться женщины за разрешение от других "уз" — от тяжести.

Народные традиции

В этот день беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом во время родов. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорами, а вышивку — узором, что также пересекало прозвище святой Анастасии.

Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы обезопасить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и предков. Особые почести доставались матерям.

Наблюдали 4 января и погоду. Считалось, если облака идут против ветра – быть снегу. В целом погода в этот день указывала на погоду в октябре.

Приметы

  • Много сосулек на крыше – к урожайному году.
  • Облака плывут против ветра – к снегопадам.
  • В реке стало меньше воды – к плохому году для рыбаков, а также к засухе.

Что нельзя делать 4 января

  • Нельзя бить животных, в противном случае человека могут постигнуть болезни и возникнуть проблемы с ногами.
  • На Анастасию не следует прокалывать уши. Согласно поверью, проколы будут долго заживать.
  • Нельзя ходить босиком и вязать, поскольку это может привести к аpесту кого-либо из родственников.
  • Беременным нельзя шить.

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