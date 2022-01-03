Церковный праздник 4 января: день памяти святой Анастасии

Беременным на Анастасию нельзя шить.
4 января православная церковь чтит память святой Анастасии, которую также называли Анастасией Узорешительницей.
История праздника
Она жила в Риме в 3 веке при гонениях на христиан. Свое прозвище Анастасия получила за то, что всеми силами пыталась облегчить жизнь узникам, попавшим в заключение через свою веру. Позже ей стали молиться женщины за разрешение от других "уз" — от тяжести.
Народные традиции
В этот день беременные женщины вышивали полотенца, которые должны были служить оберегом во время родов. Учились вышивать и девушки, а их матери доставали из сундуков родовые полотенца с вышитыми знаками, символизировавшими плодородие. Вышивальщиц называли узорами, а вышивку — узором, что также пересекало прозвище святой Анастасии.
Также в этот день было принято варить постную кашу. Ею кормили беременных, чтобы обезопасить их от возможных болезней. А еще вся семья славила свой род и предков. Особые почести доставались матерям.
Наблюдали 4 января и погоду. Считалось, если облака идут против ветра – быть снегу. В целом погода в этот день указывала на погоду в октябре.
Приметы
- Много сосулек на крыше – к урожайному году.
- Облака плывут против ветра – к снегопадам.
- В реке стало меньше воды – к плохому году для рыбаков, а также к засухе.
Что нельзя делать 4 января
- Нельзя бить животных, в противном случае человека могут постигнуть болезни и возникнуть проблемы с ногами.
- На Анастасию не следует прокалывать уши. Согласно поверью, проколы будут долго заживать.
- Нельзя ходить босиком и вязать, поскольку это может привести к аpесту кого-либо из родственников.
- Беременным нельзя шить.
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