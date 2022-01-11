Стан Саакашвілі погіршився: мати просить допустити іноземних медиків

Міхо потребує "нормального обстеження".

Стан експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі, якого перевели зі шпиталю до в'язниці, погіршився.

Про це заявила його мати Гіулі Аласанія, пише Новое время.

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"Погіршилися ті симптоми, що були, - головний біль, проблеми зі сном, тремор, оніміння рук і ніг", - сказала вона.

За словами Гіулі Аласанії, Міхо потребує "нормального обстеження". Втім, його лише оглянув невролог, а також виписав медикаменти. Жінка вимагає допустити до нього лікарів і не лише грузинських.

"Ми плануємо привезти лікарів з-за кордону. Нам повинні дати цю можливість", - заявила Аласанія.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До того прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в’язниці. Адже у 2018 році Тбіліський міський суд заочно засудив його до трьох років в'язниці за перевищення службових повноважень на посаді глави держави.

Після повернення Міхо до Грузії проти нього відкрили ще одну справу - про незаконний перетин кордону. Після затримання експрезидент розпочав голодування і оголосив себе політичним в'язнем. Він не їв 50 днів. Його шпиталізували до військової лікарні через важкий стан здоров'я. Втім, наприкніці грудня його повернули назад до руставського тюремного закладу.

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