За дитиною стежать медики.

У Рівненській області 5-річний хлопчик проковтнув батарейку від іграшки. Дитину госпіталізували до Сарненської ЦРЛ.

Як розповіла "Рівне Медіа" завідувачка відділення екстреної медичної допомоги медзакладу Супрунець Тамара, дитині зробили рентген, який підтвердив наявність батарейки у організмі. Після цього хлопчика скерували до Рівненської обласної дитячої лікарні.

Надалі за маленьким пацієнтом будуть спостерігати лікарі. Через певний час, за словами лікарки, батарейка має вийти з організму природнім шляхом.

У медзакладі кажуть, що такі випадки - це не рідкість.

"Бувало, що діти ковтають по кілька батарейок чи маленьких магнітів - тоді дійсно є ризики. Варто відразу звертатися до лікарні. Якщо діти жваві та енергійні, то батькам потрібно бути дуже пильними та слідкувати за ними", - наголосила лікарка.

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