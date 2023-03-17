Хотів зняти крупним планом: величезний пітон вкусив чоловіка за обличчя - відео

За кілька секунд змія напала на австралійця.
Австралієць Джої Зейн занадто близько підібрався до змії під час прогулянки ущелиною Бехана в Кернсі.
Чоловік натрапив на пітона на дереві. Він одразу дістав камеру та почав знімати гігантську змію на відео.
На ролику, яке з'явилося в Мережі, Джої каже: "Гарна змія просто над Беханою".
Втім, за мить тварина кинулася на Джої і вкусила його за обличчя.
На відео видно, як Зейн притискає футболку до свого закривавленого обличчя.
"Я почуваюся добре. Це просто безумство, скільки крові", - прокоментував він.
Публікація Зейна привернула велику увагу в Мережі. У коментарях користувачі розкритикували чоловіка за необережність.
Нагадаємо, в Індії чоловік вирішив штовхнути тигра палицею у хвіст. Після цього тварина напала на нього та смертельно травмувала.
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