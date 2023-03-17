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Хотів зняти крупним планом: величезний пітон вкусив чоловіка за обличчя - відео

Хотів зняти крупним планом: величезний пітон вкусив чоловіка за обличчя - відео

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
1715
Час на прочитання
1 хв
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Хотів зняти крупним планом: величезний пітон вкусив чоловіка за обличчя - відео

Фото: скриншот з відео

За кілька секунд змія напала на австралійця.

Австралієць Джої Зейн занадто близько підібрався до змії під час прогулянки ущелиною Бехана в Кернсі.

Чоловік натрапив на пітона на дереві. Він одразу дістав камеру та почав знімати гігантську змію на відео.

На ролику, яке з'явилося в Мережі, Джої каже: "Гарна змія просто над Беханою".

© скриншот з відео
Фото: скриншот з відео

Втім, за мить тварина кинулася на Джої і вкусила його за обличчя.

© скриншот з відео
Фото: скриншот з відео

На відео видно, як Зейн притискає футболку до свого закривавленого обличчя.

"Я почуваюся добре. Це просто безумство, скільки крові", - прокоментував він.

Публікація Зейна привернула велику увагу в Мережі. У коментарях користувачі розкритикували чоловіка за необережність.

Нагадаємо, в Індії чоловік вирішив штовхнути тигра палицею у хвіст. Після цього тварина напала на нього та смертельно травмувала.

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Дата публікації
Перегляди
1715
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