Мужчина проживет под водой 100 дней: в чем состоит эксперимент

Профессор из США начал удивительный эксперимент – он проживет под водой 100 дней.

Профессор Университета Южной Флориды ( США ) Джо Дитури начал свой удивительный эксперимент в начале марта – он проведет 100 дней на глубине 30 футов, чтобы исследовать, как это повлияет на его тело.

Об этом пишет Lad bible.

В официальном пресс-релизе Университета Южной Флориды было подтверждено, что Дитури, также имеющий степень доктора биомедицинской инженерии и служившего в ВМС США – проводит эксперимент в надежде найти новые "пути возрождения морской среды".

Кроме этого, исследователь также стремится "испытать медицинскую технологию, которая могла бы предотвратить множество заболеваний у людей".

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"Часть работы предусматривает, что психолог и психиатр будут отслеживать последствия, которые испытывает профессор во время пребывания в среде, подобной длительному космическому путешествию", — говорится в релизе.

Если Джо Дитури удастся завершить подводный эксперимент, он установит новый рекорд пребывания под водой. Нынешний мировой рекорд составляет 73 дня с 2014 года, который установили два профессора из Теннесси.

Он также будет проводить под водой эксперименты по биологии и биомедицинской инженерии.

"В этом исследовании будут рассмотрены все способы, как это путешествие влияет на мой организм, но моя нулевая гипотеза заключается в том, что мое здоровье улучшится из-за повышения давления", — заявил Джо Дитури.

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