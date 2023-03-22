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Зеленський присвоїв Харкову почесну відзнаку "Місто-герой України"

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Зеленський присвоїв Харкову почесну відзнаку "Місто-герой України"

Фото: Офіс президента України

Президент Володимир Зеленський 22 березня у Харкові передав міському голові Ігорю Терехову відзнаку “Місто-герой України”.

Президент України Володимир Зеленський 22 березня відвідав Харків

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України". Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави", - наголосив Володимир Зеленський.

Окремо за участі президента в місті провели нараду щодо ситуації в регіоні. Йшлося про деокупацію територій, облаштування фортифікаційних споруд, відбудову інфраструктури ти надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
637
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