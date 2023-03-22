Зеленський присвоїв Харкову почесну відзнаку "Місто-герой України"

Президент України Володимир Зеленський 22 березня відвідав Харків.

Про це глава держави написав на своїй сторінці в соцмережі.

"Передав Харківському міському голові Ігорю Терехову почесну відзнаку "Місто-герой України". Завдяки жителям цього прекрасного міста воно боронить нашу незалежність пліч-о-пліч з іншими містами нашої держави", - наголосив Володимир Зеленський.

Окремо за участі президента в місті провели нараду щодо ситуації в регіоні. Йшлося про деокупацію територій, облаштування фортифікаційних споруд, відбудову інфраструктури ти надання допомоги постраждалим.

Нагадаємо, що Зеленський відвідав українських захисників на Бахмутському напрямку.

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