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Земля пострадала от большого выброса обломков из Солнца - NASA

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
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Земля пострадала от большого выброса обломков из Солнца - NASA

Фото: Associated Press

Недавно на звезде случился выброс корональной массы.

Ученые NASA рассказали, что произошедший на прошлой неделе корональный выброс массы на Солнце поразил обломками Землю.

Извержение так называемой "темной" плазмы произошло на противоположной от Земли стороне Солнца.

Об этом пишет yahoo.com.

Так, в период с февраля по начало марта произошли интенсивные вспышки М-класса и одна мощная вспышка Х-класса. Солнечные вспышки класса M считаются средними и могут вызвать кратковременные отключения радиосвязи, тогда как вспышки класса X могут вызвать отключение радиосвязи по всему миру.

NASA заявило, что выброс корональной массы двигался со скоростью 1321 миль в секунду или 2127 километров в секунду. Из-за столь высокой скорости исследователи обозначили выброс буквой R, что означает редкость.

"Несмотря на то, что выброс корональной массы произошел с противоположной стороны Солнца, его влияние ощущалось на Земле. По мере того, как он проходит сквозь космос, выброс создает ударную волну, которая может разгонять частицы на пути к невероятным скоростям, подобно тому как серфингистов толкает набегающая океанская волна", — заявили в NASA.

NASA подозревает, что извержение поразило солнечный зонд Parker "лоб в лоб", поскольку он приближается к своему 15-му ближайшему столкновению с Солнцем, пройдя в минувшую пятницу на расстоянии 5,3 миллиона миль от него.

Ученые продолжают анализировать событие, чтобы узнать больше о его последствиях.

Напомним, на острове Корсика ученые обнаружили новый вид кошки, обладающей особой генетической идентичностью. Животное больше похоже на лису, чем на домашних или лесных кошек.

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Дата публикации
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1086
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