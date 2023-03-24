Окупанти вдарили по плавнях у Херсонi: є жертви

У п'ятницю, 24 березня, російська окупаційна армія атакувала Херсон. Під обстріл потрапили плавні. Одна людина загинула, а а одну - травмовано.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"У Херсоні - черговий ворожий обстріл, через який постраждали мирні жителі. Російські окупанти вдарили по плавнях. 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий - 77-річний херсонець - отримав поранення кінцівок та грудної клітки", - йдеться в повідомленні.

За його словами, двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі на них вже чекали медики. Пораненого шпиталізували до медзакладу в стані середньої тяжкості. Лікарі надають йому необхідну допомогу.

Російська армія обстріляла складське приміщення. Виникло займання, яке ліквідували рятувальники.

Нагадаємо, минулої доби, 23 березня, військові РФ з важкої артилерії та "Градів" 74 рази обстріляли звільнену територію Херсонської області. Використали для цього 423 снаряди. Херсон армія РФ обстріляла чотири рази, 12 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки.

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