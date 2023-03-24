Оккупанты ударили по плавням в Херсоне: есть жертвы

В пятницу, 24 марта, российская оккупационная армия атаковала Херсон. Под обстрел попали плавни. Один человек погиб, а один — травмирован.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.

"В Херсоне — очередной вражеский обстрел, из-за которого пострадали мирные жители. Российские оккупанты ударили по плавням. 55-летний мужчина умер от осколочного ранения в грудь. Еще один пострадавший — 77-летний херсонец получил ранение конечностей и грудной клетки", — говорится в сообщении.

По его словам, двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики. Раненого госпитализировала в медучреждение в состоянии средней тяжести. Врачи оказывают ему необходимую помощь.

Российская армия обстреляла складское помещение. Возникло возгорание, которое ликвидировали спасатели.

Напомним, за прошедшие сутки, 23 марта, военные РФ из тяжелой артиллерии и "Градов" 74 раза обстреляли освободившуюся территорию Херсонской области. Использовали для этого 423 снаряда. Херсон армия РФ обстреляла четыре раза, 12 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

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