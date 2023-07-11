Перспектива є: Рютте висловився щодо вступу України до НАТО

На саміті у Вільнюсі буде створена Рада Україна — НАТО, також процес вступу буде прискорено, пропустивши важливий проміжний крок.

Голова уряду Нідерландів Марк Рютте заявив, що перспектива вступу України до НАТО існує, але наразі не можна передбачити, коли це станеться.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Ми вже раніше казали, що така перспектива є. Питання лише в тому, який крок буде наступним? До чого ми прийдемо, так це, в будь-якому випадку, я так думаю, це те, що ми піднімемо Україну до рівня НАТО з точки зору стандартів НАТО", - заявив Рютте.

Премʼєр-міністр Нідерландів заявив, що буде створена Рада Україна — НАТО, також процес вступу буде прискорено, пропустивши важливий проміжний крок.

"І тоді, звичайно, виникає питання, коли це станеться? Зараз це неможливо передбачити. Про це дійсно можна судити лише в майбутньому", - сказав Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що держаний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що під час саміту НАТО у Вільнюсі Україна повинна отримати потужний пакет практичної та політичної підтримки, включно зі шляхом до членства в Альянсі.

Крім того, ми раніше інформували, що посол Литви в НАТО Дейвидас Матуліоніс заявив, що Україна не отримає запрошення в НАТО під час саміту у Вільнюсі 11-12 липня.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.