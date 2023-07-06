Рики Мартин разводиться со своим партнером после шести лет брака

Пуэрториканский певец Рики Мартин расстроил новостью, что разводится со своим партнером шведско-сирийским художником Джованом Йосефом.

Об этом уже бывшие супруги рассказали в интервью изданию People. Как отметили экс-партнеры, после развода они будут оставаться в дружеских отношениях и продолжать быть родителями для общих детей.

"Мы решили расторгнуть наш брак с любовью, уважением и достоинством к нашим детям. Мы уважаем то, что мы пережили как пара все эти замечательные годы. Наше самое большое желание сейчас - продолжать иметь здоровую семейную динамику и отношения, сосредоточенные на мире и дружбе, чтобы продолжать совместное воспитание наших детей, сохраняя уважение и любовь, которую мы имеем друг к другу", — прокомментировали свой разрыв эксы.

Рики Мартин и Джован Йосеф / Фото: Associated Press

В общем, пара была в браке шесть лет. Вместе они воспитывают четырех детей. Дочь Люсию, которая родилась в 2018 году, сына Ренна, 2019 года рождения. Также задолго до брака с Джованом Рики стал отцом близнецов, которые родились в 2008 году. Дети эксов появились на свет благодаря суррогатному материнству.

Напомним, недавно стало известно, что музыкант и писатель Сергей Жадан официально развелся с женой. Пара прожила в браке 15 лет.

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