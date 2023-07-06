Британским послом в Украине станет внук Чемберлена

Мартин Харрис уже работал в Украине в должности заместителя руководителя миссии и генконсула.

Новым послом Великобритании в Украине назначен Мартин Харрис. Британский дипломат является внуком Невилла Чемберлена, премьер-министра Великобритании в 1937-1940 годах, который объявил войну Гитлеру.

О назначении нового посла сообщают на официальной странице посольства в соцсети Facebook.

В сообщении говорится, что Мартин Харрис заменит на этом посту Мелинду Симмонс, возглавлявшую дипломатическую миссию в Украине с 2019 года. Плановая ротация состоится в сентябре этого года.

"Я рад вернуться в Украину, чтобы возглавить сверхважную работу нашего посольства по поддержке украинского правительства и народа, которые защищают свою страну и наши общие ценности. Отношения Великобритании с Украиной никогда не были настолько крепкими, и мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет нужно ", – сказал Харрис, комментируя назначение.

В британском дипломатическом представительстве уточнили, что Мелинда Симмонс продолжит работу в посольстве на другой должности.

Что известно о новом после Британии

Ранее, в 2003-2008 годах, Мартин Харрис уже работал в Украине в должности заместителя руководителя миссии и генконсула.

В 2010-2014 годах он был послом в Румынии, а в 2014-2017 – заместителем руководителя миссии в Москве. Последние пять лет Харрис возглавлял директорат по делам Восточной Европы и Центральной Азии в МИДе Британии.

Дед нового украинского посла Невилл Чемберлен был премьер-министром Британии, который объявил 3 сентября 1939 года войну нацистской Германии после ее вторжения в Польшу. Под его руководством проходила так называемая Странная война, как называют события с начала Второй мировой войны до 10 мая 1940 года на Западном фронте.

Из-за политических разногласий с лейбористами Чемберлен 10 мая 1940 года покинул пост, уступив его Уинстону Черчиллю, стороннику бескомпромиссной борьбы с Гитлером. В том же году умер от рака.

Напомним, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли считает, что Украина сможет вступить в НАТО по сценарию Финляндии и Швеции – без Плана действий по членству (ПДЧ).

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